اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 27 أبريل 2021 10:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور.. وسعر الطماطم يرتفع لـ 6 جنيهات

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 10:43 ص
أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور.. وسعر الطماطم يرتفع لـ 6 جنيهات محصول الطماطم - ارشيفية
كتب أحمد حمادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 27-4-2021  الموافق 15 من رمضان استقرارا فى أسعار جميع أصناف الخضروات مع ارتفاع في أسعار الطماطم بحسب الأسعار الرسمية المعلنة بسوق العبور للجملة. 
 
وسجلت البطاطس 2-3 جنيهات للكيلو، يترواح سعر الجزر بين 3 - 5 جنيهات، وتراوحت البسلة بين 3-6 جنيهات للكيلو، وأسعار الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو، وتراوحت أسعار الملوخية بين7-11 جنيها للكيلو. 
 
وارتفعت أسعار الطماطم لتتراوح بين 3-6 جنيهات للكيلو مقابل 1.5-3 جنيهات للكيلو وسجل البصل من 2-4.5 جنيه للكيلو وأسعار الباذنجان عند 3-5 جنيهات للكيلو، والفلفل ألوان بين 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر بين 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، البطاطا بين 1.5 - 2 جنيه.
 
واستقر سعر الكوسة ليتراوح بين 2-5 جنيهات وأسعار الفاصوليا بين 5-9 جنيهات للكيلو، واستقرت  أسعار البامية لتتراوح بين 35-40 جنيها للكيلو واستقر سعر الثوم 6-8 جنيهات للكيلو. 

اسعار الخضروات

سعر الخضار اليوم

سوق العبور

سوق الخضروات

سوق الجملة بأكتوبر

سوق العبور للجملة

سعر الخضروات

سوق العبور اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة