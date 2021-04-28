أخلاق الصائمين.. احذر ارتكاب هذه الأفعال حتى لو كنت تصوم وتصلى

كتب على عبد الرحمن

ينشر "اليوم السابع"، على مدار شهر رمضان المبارك، حلقات يومية لعدد من علماء وزارة الأوقاف يتحدثون خلالها عن الأخلاق التى يجب أن يتخلق بها كل مسلم بشكل عام وكل صائم بشكل خاص، نتحدث خلالها عما يجوز ولا يجوز أن يفعله الصائم.

وفى حلقة اليوم يتحدث الدكتور عمرو الكمار ، مدير أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات، عن حكم العبادات قائلاً: "ما من عبادة أمر بها ربنا سبحانه وتعالى إلا ولها فوائد منها أن يعبد الله وحده بما شرع وأن يحسن بها لخلق الله عز وجل، فمن عبد الله وعبد معه غيره لن يقبل منه".

وأضاف الكمار: "العمل لابد أن يكون خالصًا لله عز وجل ثم بعد ذلك أن يعبد بما شرع فمن أحدث أو ابتدع أو انتقص من الدين قال صلى الله عليه وسلم: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد".

ثم الفائدة الثانية لكل عبادة أن يحسن لخلق الله من الإنسان والحيوان والجماد والنبات، فرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول: "دخلت امرأة النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض"، امرأة تعدت على قطة ضعيفة ومع ذلك لما أهلكتها وقتلتها عامدة متعمدة كان جزائها جهنم فما بالك بالإنسان إذا اعتدى على بنى او أخذ مال مسلم أو غير مسلم فالنبى صلى الله عليه وسلم يقول في أهل الذمة: "من آذى ذمي فأنا حجيجه يوم القيامة"

واختتم الدكتور عمرو الكمار: "القضية أن تعلم أن الإسلام عبادة ومعاملة فكما تعبد الله بالصلاة والصيام يجب أن تبعد الله بحسن الخلق والمعروف والصدق ومعاونة الضعيف وقضاء الحوائج، وكثرة العبادة مع سوء المعاملة لا تنفع"، قائلاً: "ذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة كثيرة العبادة وتصوم الدهر ولكنها تؤذى جيرانها بلسانها قال لا خير فيها هى فى النار، ثم ذكروا لها فلانة تصوم الشهر وتصلى فردها ولا تؤذى أحد قال هي في الجنة".