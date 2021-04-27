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مش كله مالح.. تعرف على أسعار الفسيخ والرنجة بأشهر محال وسط البلد.. فيديو

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 02:27 م
مش كله مالح.. تعرف على أسعار الفسيخ والرنجة بأشهر محال وسط البلد.. فيديو الفسيخ والرنجة بأشهر محال وسط البلد
كتب سيد الخلفاوى

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أجرى اليوم السابع جولة بأحد محال الفسيخ بوسط البلد، بالقاهرة، رصد خلالها أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة ، حيث يرتبط أكل الأسماك المملحة بالاحتفال بشم النسيم، ووصل سعر الكيلو فسيخ 190 جنيها، أما كيلو الرنجة 75 جنيها، وقل الإقبال على الشراء نظرا لتزامن شم النسيم مع شهر رمضان.
 
 
ويشهد سوق الأسماك المدخنة والمملحة إقبالا مع موسم شهر النسيم، وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أعلنت طرح كميات كبيرة من الأسماك الطازجة والمجمدة، بمنافذ البيت التابتة لها، بمحافظتى القاهرة والجيزة لتلبية احتياجات المواطنين خلال أعياد شم النسيم، بالإضافة إلى توفير الفسيخ والرنجة، وتم طرح كميات كبيرة من الأسماك " طازجة ومجمدة ومملحة "رنجة وفسيخ" بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 25% مقارنة بأسعار نفس المنتجات فى الأسواق الأخرى ويتم طرح الفسيخ بسعر 120 جنيهًا للكيلو والرنجة من 34 وحتى 36 جنيهًا للكيلو.
 
 
 

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