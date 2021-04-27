اليوم السابع
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سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 27-4-2021 يواصل استقراره أمام الجنيه المصرى

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 11:29 ص
سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 27-4-2021 يواصل استقراره أمام الجنيه المصرى الريال السعودى
كتبت ريهام الباشا

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واصل سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 27-4-2021، استقراره أمام الجنيه المصرى في البنوك العاملة في مصر، مقارنة بختام تعاملات أمس، وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى بنك البركة سجل 4.07 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع، ومسجلا فى البنك الأهلي المصري استقرارا عند 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه فى بداية التعاملات الصباحية، حيث سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع، ومستقرا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، أما في بنك القاهرة، البنك التجار الدولى "cib" وبنك أبو ظبى الإسلامى سجل 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.

وينشر "اليوم السابع"، أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:
 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
 

4.16  جنيه للشراء.

4.19  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
 

4.15  جنيه للشراء.

4.18  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
 

4.10  جنيه للشراء.

4.19  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
 

4.15  جنيه للشراء.

4.19  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر
 

4.15  جنيه للشراء.

4.18  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة
 

4.07  جنيه للشراء.

4.22  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى قناة السويس
 

4.15  جنيه للشراء.

4.19  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى
 

4.09  جنيه للشراء.

4.19  جنيه للبيع.

 


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