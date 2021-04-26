اليوم السابع
Ads
الإثنين، 26 أبريل 2021 11:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 26-4-2021 أمام الجنيه المصرى بالبنوك

الإثنين، 26 أبريل 2021 11:36 ص
سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 26-4-2021 أمام الجنيه المصرى بالبنوك الريال السعودى
كتبت ريهام الباشا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقر سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 26-4-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس، مستقرا فى البنك الأهلي المصري عند 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وسجل في البنك المركزى المصرى سجل 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى "cib" سجل  4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل، سجل سعر الدولار استقرارا أمام الجنيه عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، بينما ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى مسجلا 21.64 جنيه للشراء، 21.85 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 21.59 جنيه للشراء، 21.82 جنيه للبيع، سجل سعر اليورو ارتفاعا عند 18.87 جنيه للشراء، 19.03 جنيه للبيع، مقابل 18.75 جنيه للشراء، 19.00 جنيه للبيع

وينشر "اليوم السابع"، أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:
 

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
 

4.16  جنيه للشراء.

4.19  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
 

4.15  جنيه للشراء.

4.18  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
 

4.11  جنيه للشراء.

4.19  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
 

4.15  جنيه للشراء.

4.19  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر
 

4.15  جنيه للشراء.

4.18  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة
 

4.07  جنيه للشراء.

4.22  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى قناة السويس
 

4.15  جنيه للشراء.

4.19  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى
 

4.09  جنيه للشراء.

4.19  جنيه للبيع.


سعر الريال السعودى

سعر الريال

سعر الريال اليوم

الريال السعودى

سعر بيع الريال السعودى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة