كتبت ريهام الباشا

استقر سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 26-4-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس، مستقرا فى البنك الأهلي المصري عند 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وسجل في البنك المركزى المصرى سجل 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى "cib" سجل 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل، سجل سعر الدولار استقرارا أمام الجنيه عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، بينما ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى مسجلا 21.64 جنيه للشراء، 21.85 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 21.59 جنيه للشراء، 21.82 جنيه للبيع، سجل سعر اليورو ارتفاعا عند 18.87 جنيه للشراء، 19.03 جنيه للبيع، مقابل 18.75 جنيه للشراء، 19.00 جنيه للبيع

وينشر "اليوم السابع"، أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:



سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى



4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى



4.15 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية



4.11 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib



4.15 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر



4.15 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة



4.07 جنيه للشراء.

4.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس



4.15 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى



4.09 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.