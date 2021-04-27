اليوم السابع
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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 27-4-2021 بالبنوك المصرية

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 10:05 ص
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 27-4-2021 بالبنوك المصرية الدولار
كتبت ريهام الباشا

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استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 27-4-2021 ، أمام الجنيه فى بداية التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، حيث سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع، واستقر فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة والبنك التجار الدولى "cib"  وبنك أبو ظبى الإسلامى سجل استقرارا أيضا عند 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:
 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر
 

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
 

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.


أسعار الدولار

سعر الدولار اليوم

أسعار الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم فى مصر

الدولار اليوم

الدولار

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