انفجار عبوتين ناسفتين على رتل لوجيستى تابع للتحالف الدولى فى العراق

وقالت الخلية ـ فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ إن قوات جهاز الأمن الوطنى العراقي تمكنت من القبض على 13 داعشيا في مناطق متفرقة فى نينوى؛ بهدف بسط واستتباب الأمن فى المحافظة، مضيفة أن تلك العناصر اعترفت بارتكاب جرائم طالت المواطنين، واستهداف القوات الأمنية أثناء معارك التحرير، وتم إحالتهم جميعا إلى الجهات القانونية المختصة؛ لاتخاذ الإجراءات العادلة بحقهم.
من ناحية أخرى ، أعلنت الشرطة العراقية اليوم الثلاثاء، العثور على عبوات ناسفة خلال حملات التفتيش فى محافظة صلاح الدين.
وقالت مديرية صلاح الدين ـ فى بيان أوردته قناة ( السومرية نيوز) ـ إن قوات الأمن شرعت في تنفيذ حملة تفتيش واسعة أسفرت عن العثور على عبوات ناسفة، موضحة أنه تم رفعها وتفجيرها من قبل خبير للمتفجرات .
وكان الإعلام الأمنى العراقى أعلن أمس الاثنين، أن قوات الرد السريع عثرت على 5 عبوات ناسفة مزدوجة و 18 وكرا لتنظيم داعش فى ديالى.
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