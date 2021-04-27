اليوم السابع
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أسعار الدواجن اليوم.. الكيلو يتراوح بين 28-32 جنيها للكيلو

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 10:01 ص
أسعار الدواجن اليوم.. الكيلو يتراوح بين 28-32 جنيها للكيلو الدواجن
كتب أحمد حمادة

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شهد اليوم الثلاثاء 27-4-2021 الموافق 15 من شهر رمضان المبارك استقرارا فى أسعار الدواجن بجميع أصنافها بالإضافة إلى استقرار أسعار البيض. 
 
وقال إبراهيم السيد- تاجر دواجن- إن أسعار الدواجن استقرت مع نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان، حيث يتراوح سعر الكيلو للمستهلك للدواجن البيضاء بين 28-32 جنيها، مشيرا في تصريحات لليوم السابع، إلى أن أسعار الدواجن البلدى تتراوح بين 37-40 جنيها للكيلو، بينما أسعار الدواجن المجمدة تتراوح بين 30-37 جنيها للدجاجة وزن كجم أو 1.1 كجم. 
 
وفيما يخص أسعار البيض فسجلت أسعار كرتونة البيض "الأبيض" 33-35 جنيها، فيما سجلت كرتونة البيض البلدى 34 جنيها في المزرعة ويترواح السعر للمستهلك ببين 36-40 جنيها للكرتونة. 

اسعار

بورصة الدواجن

اسعار البيض

سعر كرتونة البيض

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