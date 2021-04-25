اليوم السابع
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أسعار الدواجن اليوم.. والكيلو يتراوح بين 28-31 جنيها

الأحد، 25 أبريل 2021 10:00 ص
أسعار الدواجن اليوم.. والكيلو يتراوح بين 28-31 جنيها الدواجن
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الدواجن اليوم الأحد 25-4-2021 استقرارا لجميع الأصناف في  سوق العبور للجملة. 
 
وقال مصطفى الفيومي - صاحب محل لبيع الدواجن الحية- إن الإقبال بدأ ينخفض تدريجيا في السوق وذلك بعد الاقتراب من منتصف الشهر الجاي، مشيرا إلى أن أسعار الدواجن البيضاء تتراوح بين28-31 جنيها للكيلو. 
 
وأضاف الفيومي في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن أسعار الدواجن المجمدة تراوحت بين 30-37 جنيها الكيلو، واستقرت أسعار الدواجن البلدى للمستهلك عند 33 جنيها للكيلو وسجلت كرتونة البيض "الأبيض" بين 33-35 جنيها، فيما سجلت كرتونة البيض البلدى 34 جنيها في المزرعة ويترواح السعر للمستهلك ببين 36-40 جنيها للكرتونة. 

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بورصة الدواجن

اسعار البيض

سعر كرتونة البيض

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