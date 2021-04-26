اليوم السابع
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تعرف على أسعار الدواجن اليوم الاثنين 26-4-2021 بالأسواق

الإثنين، 26 أبريل 2021 10:00 ص
تعرف على أسعار الدواجن اليوم الاثنين 26-4-2021 بالأسواق الدواجن
كتب أحمد حمادة

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مع انتصاف شهر رمضان المبارك انخفض الطلب على الدواجن فى السوق المحلى عن بداية الشهر الكريم، حيث شهدت أسعار الدواجن اليوم الاثنين 26-4-2021 استقرارا وفقا لما أكدته الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية. 
 
وفيما يخص أسعار الدواجن البيضاء فيتراوح سعر الكيلو بين 28-32 جنيها للمستهلك بينما أسعار الدواجن المجمدة فتراوحت بين 30-37 جنيها الكيلو، واستقرت أسعار الدواجن البلدى للمستهلك عند 33 جنيها للكيلو. 
 
وفيما يخص أسعار البيض فسجلت أسعار كرتونة البيض "الأبيض" بين 33-35  جنيها، فيما سجلت كرتونة البيض البلدى 34 جنيها في المزرعة ويترواح السعر للمستهلك ببين 36-40 جنيها للكرتونة. 

اسعار

بورصة الدواجن

اسعار البيض

سعر كرتونة البيض

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