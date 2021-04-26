تعرف على أسعار الدواجن اليوم الاثنين 26-4-2021 بالأسواق

كتب أحمد حمادة

مع انتصاف شهر رمضان المبارك انخفض الطلب على الدواجن فى السوق المحلى عن بداية الشهر الكريم، حيث شهدت أسعار الدواجن اليوم الاثنين 26-4-2021 استقرارا وفقا لما أكدته الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وفيما يخص أسعار الدواجن البيضاء فيتراوح سعر الكيلو بين 28-32 جنيها للمستهلك بينما أسعار الدواجن المجمدة فتراوحت بين 30-37 جنيها الكيلو، واستقرت أسعار الدواجن البلدى للمستهلك عند 33 جنيها للكيلو.

وفيما يخص أسعار البيض فسجلت أسعار كرتونة البيض "الأبيض" بين 33-35 جنيها، فيما سجلت كرتونة البيض البلدى 34 جنيها في المزرعة ويترواح السعر للمستهلك ببين 36-40 جنيها للكرتونة.