اليوم السابع
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وزير الخارجية الألماني يحذر من المواجهة مع روسيا ويدعو للحوار معها

الإثنين، 26 أبريل 2021 04:00 ص
وزير الخارجية الألماني يحذر من المواجهة مع روسيا ويدعو للحوار معها هايكو ماس
(وكالات)

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حذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس من انخراط برلين في المواجهة مع موسكو، مشيرا إلى ضرورة الحوار مع روسيا والحفاظ على علاقات حسن الجوار معها.

وقال ماس لقناة "داس إرستي" التلفزيونية: "العقوبات الاقتصادية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي ستظل سارية حتى يتم إيجاد الحل في شبه جزيرة القرم وشرقي أوكرانيا. من مصلحة روسيا حل هذه القضايا".

من جهته، حث وزير الاقتصاد الألماني بيتر التماير على "عدم ربط مشروع "السيل الشمالي 2" لضخ الغاز الروسي إلى أوروبا بقضايا شخصية بينها قضية المعارض أليكسي نافالني".

كما أكد رئيس وزراء مقاطعة ساكسونيا الألمانية مايكل كريتشمر على أهمية تحسين العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي، وتحقيق مفهوم "الوطن الأوروبي المشترك من الأطلسي إلى فلاديفوستوك".

وقال في حديث لقناة RT الألمانية: "من غير المقبول السماح للصراع في جنوب شرق أوكرانيا بالتفريق بين بروكسل وموسكو".

 

 


ألمانيا

برلين

هايكو ماس

روسيا

موسكو

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