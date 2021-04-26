اليوم السابع
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محافظ بورسعيد: تكثيف الفرق الطبية لمتابعة حالات العزل المنزلى لمصابى كورونا

الإثنين، 26 أبريل 2021 01:45 م
محافظ بورسعيد: تكثيف الفرق الطبية لمتابعة حالات العزل المنزلى لمصابى كورونا اجتماع محافظ بورسعيد
بورسعيد - محمد فرج

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وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، لجنة إدارة أزمة كورونا ببورسعيد بتكثيف وزيادة أعداد الفرق المتنقلة لمتابعة حالات العزل المنزلى للمصابين بفيروس كورونا وتقديم الخدمة الصحية والعلاجية لهم .

جاء ذلك خلال اجتماع اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد اليوم مع لجنة إدارة كورونا بالمحافظة، لمتابعة تطورات الوضع الصحى والوبائى بالمحافظة، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد ومدير مديرية الصحة ، وهيئة الرعاية الصحية ، والاسعاف والطب الوقائى وعميد كلية الطب بجامعة بورسعيد.

واستمع محافظ بورسعيد لجهود مديرية الصحة والفرق الطبية فيما يتعلق بسرعة تقديم الخدمة الطبية للمرضى المصابين بالفيروس، مطمئنا على توفير كافة المستلزمات العلاجية والوقائية والإجراءات الاحترازية المتبعة لحماية الفرق الطبية، وكذا استعرض جهود مديرية الصحة فيما يتعلق بتلقى المواطنين لقاح فيروس كورونا، ومعدلات تردد المواطنين ، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود وتلقى المواطنين اللقاح للحماية من تداعيات الفيروس .

ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتوعية المواطنين ومتابعة الموقف الصحى ، نظرا لخطورة المرحلة الراهنة والتى تتطلب مزيد من الوعى لمواجهة تداعيات الموجة الثالثة من فيروس كورونا ، مشددا على ضرورة توافر كافة الاحتياجات والمستلزمات الطبية بجميع مستشفيات المحافظة وخاصة مستشفيات العزل و تكثيف جهود الفرق الطبية .

 


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