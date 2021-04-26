اكتشاف 21 حالة من السلالة الهندية من كورونا فى اليابان

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أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الاثنين إنها اكتشفت حتى الآن أكثر من 20 حالة من السلالة الهندية من كوفيد-19 في اليابان بما يمثل ارتفاعا في عدد حالات السلالة الجديدة المثيرة للقلق والتي يخشى البعض أن تثبت أنها أكثر مقاومة للقاحات الحالية.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء كاتسونوبو كاتو، في مؤتمر صحفي نقلته صحيفة جابان تايمز اليابانية، إنه "وفقا للمعهد الوطني للأمراض المعدية ، تم تأكيد 21 حالة في البلاد، تم اكتشاف 20 منها في الحجر الصحي بالمطار وتم تأكيد حالة واحدة من بين الحالات المحلية".

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة اليابانية قد اعترفت للمرة الأولى الأسبوع الماضي بأنها رصدت خمس حالات لمتغير "متحور مزدوج"، والذي يتميز بخصائص طفرتين فيروسيين مختلفتين. واكتشفت الهند أيضا متغيرا "متحورا ثلاثيً"، وقال كاتو إن وزارة الصحة تدرس الوضع.

يذكر أنه تم اكتشاف المتغير المزدوج -المعروف رسميا باسم B.1.617- لأول مرة في الهند في أكتوبر الماضي.