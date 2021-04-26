أسعار العملات اليوم الاثنين 26-4-2021 في مصر

كتبت ريهام الباشا

تباينت أسعار العملات اليوم الاثنين 26-4-2021، أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية بالبنوك، حيث سجل سعر الدولار استقرارا أمام الجنيه عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، بينما ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى مسجلا 21.64 جنيه للشراء، 21.85 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 21.59 جنيه للشراء، 21.82 جنيه للبيع.

أما سعر اليورو فسجل ارتفاعا عند 18.87 جنيه للشراء، 19.03 جنيه للبيع، مقابل 18.75 جنيه للشراء، 19.00 جنيه للبيع، أما سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه استقر عند 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

أما عن العملات المشفرة، فتراجعت البتكوين، العملة المشفرة الأكبر والأكثر شهرة، إلى 47،555 دولارًا، متراجعة إلى ما دون مستوى 50،000 دولار لأول مرة منذ أوائل مارس.

وانخفض المنافسان الإيثريوم والريبل بنسبة 3.5% و6.7% على التوالي، في حين أن دوجيكوي، الذي تم إنشاؤها كمزحة لمتبني العملة المشفرة الأوائل والذي ارتفعت بنحو 8000% هذا العام قبل هذه الانتكاسة الأخيرة، انخفضت بنسبة 20% عند 0.21 دولار.

والبتكوين في طريقها لخسارة 11.3% خلال الأسبوع، وهو أسوأ عرض أسبوعي لها منذ أواخر فبراير، ومع ذلك، فقد كان لا يزال مرتفعا بنسبة 72% خلال العام.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:



سعر الدولار اليوم



استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم



ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى 18.87 جنيه للشراء، 19.03 جنيه للبيع، مقابل 18.75 جنيه للشراء، 19.00 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم



ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ليسجل 21.64 جنيه للشراء، 21.85 جنيه للبيع، مقابل 21.59 جنيه للشراء، 21.82 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم



استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم



ارتفع صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى عند 49.05 جنيه للشراء، و52.19 جنيه للبيع، مقابل 49.03 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع.