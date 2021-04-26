اليوم السابع
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سعر الدولار اليوم الاثنين 26-4-2021 بالبنوك.. ويسجل 15.61جنيه بالبنك الأهلى

الإثنين، 26 أبريل 2021 10:01 ص
سعر الدولار اليوم الاثنين 26-4-2021 بالبنوك.. ويسجل 15.61جنيه بالبنك الأهلى الدولار
كتبت ريهام الباشا

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واصل سعر الدولار اليوم الاثنين 26-4-2021، استقراره أمام الجنيه المصرى بداية تعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، مستقرا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع.

أما فى بنك الإسكندرية، بنك القاهرة، البنك التجارى الدولى "cib" وبنك أبو ظبى الإسلامى سجل 15.63جنيه للشراء، 15.73جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى استقرارا عند 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع.

وعلى صعيد اخر، قرر البنك المركزي تقديم موعد انعقاد اجتماع أسعار الفائدة إلى يوم الأربعاء الموافق 28 أبريل 2021.

وقال البنك المركزي في بيان أمس، أنه بمناسبة إجارة عيد تحرير سيناء الموافق يوم الخميس 29 أبريل 2021، والذى تزامن مع موعد انعقاد اجتماع لجنة السياسية النقدية القادم، فقد تقرر تقديم موعد انعقاد اجتماع أسعار الفائدة إلى يوم الأربعاء الموافق 28 أبريل 2021.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

 

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر
 

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
 

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.


أسعار الدولار

سعر الدولار اليوم

أسعار الدولار اليوم

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الدولار

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