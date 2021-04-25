مصادر بالبترول: جاري تحميل شحنة الغاز التاسعة للتصدير من دمياط للهند

كتبت -مروة الغول

كشفت مصادرمسئولة بقطاع البترول، عن أنه جاري تحميل شحنة غاز طبيعي مسال "الشحنة التاسعة " للتصدير من مصنع دمياط للإسالة وذلك بعد وصول ناقلة الغاز المسال Gaslog Savannah.

وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تلك الشحنة متجهة إلى الهند .

وتمتلك مصر مصانع لإسالة الغاز على البحر المتوسط فى دمياط وإدكو، مما يفتح آفاقا جديدة نحو تعظيم دور مصر الإقليمى كمحور لتجارة وتداول الغاز الطبيعي، ويساهم فى تحقيق عائدات لصالح الاقتصاد المصرى وتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلى ومشروعات التنمية.