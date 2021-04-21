مصادر بالبترول: تصدير 29 شحنة غاز مسال من إدكو منذ بداية العام وحتى الآن

كتبت- مروة الغول

كشفت مصادر بقطاع البترول، أنه تم تصدير نحو 29 شحنة غاز طبيعى مسال من مصنع إدكو للإسالة منذ بداية العام الجارى وحتى الآن، لافتا أنه يتم التجهيز لتصدير عدد من الشحنات قبل نهاية إبريل الجارى.

وأضافت المصادر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن تلك الشحنات ضمن التعاقدات لعقود طويلة الأجل والشحنات الفورية.