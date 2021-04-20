مصادر: وصول ناقلة غاز مسال لتصدير شحنة من دمياط لبنجلادش

كتبت – مروة الغول

كشفت مصادرمسئولة بقطاع البترول، عن وصول ناقلة الغاز المسال Trinity Arrow، لتصدير شحنة الغاز المسال "الشحنة الثامنة " من مصنع دمياط للإسالة

وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه جاري تحميل الشحنة، والتي يبلغ حجمها حوالي 152 ألف متر مكعب غاز مسال متجهة إلى بنجلاديش

وبلغت الصادرات من شحنات الغاز الطبيعى المسال، نحو 8 إلى 9 شحنات شهرياً منذ بداية عام 2021، كما سيساهم تشغيل مصنع دمياط للإسالة فى تعزيز قدرة مصر على تصدير الغاز الطبيعى المسال إلى الأسواق الأوروبية، وجعلها مركزاً إقليمياً للطاقة فى شرق المتوسط، فمن المتوقع أن ينتج المصنع نحو 4.5 مليون طن من الغاز سنوياً، بما يسهم فى زيادة الطاقة التصديرية إلى 12.5 مليون طن.