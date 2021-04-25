سفير الصين حول تصنيع لقاح سينوفاك محليا: خطوة مهمة لتعزيز جهود مصر ضد كورونا

كتبت رباب فتحى

قال السفير الصينى بالقاهرة، لياو ليتشيانج، إن توقيع اتفاقيتين بين مصر والصين حول تصنيع اللقاح محليا فى مصر، بين شركة سينوفاك وفاكسيرا، دليلا جديدا على سعى البلدين لهزيمة كورونا، وحقبة جديدة فى تاريخ التعاون بين البلدين.

وأضاف فى مؤتمر صحفى عقد صباح اليوم الأحد، أن التعاون الثنائى فى مجال مكافحة كورونا وتطوير لقاح كورونا شهد تطورا كبيرا بين البلدين منذ بداية الوباء وحتى الآن.

وقال إنه منذ العام الماضى، بدأت شركة سينوفاك المرحلة الثالثة من التجارب السريرية وشارك 25 ألف متطوع فى عدد من الدول حول العالم، وتم إثبات سلامة اللقاح. وفى 5 فبراير الماضى، منحت الهيئة الوطنية الصينية للانتاج الوطنى التراخيص الاستخدام.

وأضاف أن التصنيع المحلى لشركة سينوفاك خطوة مهمة للغاية لتعزيز جهود مصر فى مواجهة كورونا، وسيساهم فى دعم جهود دول المنطقة من أجل حماية صحة وسلامة أهل المنطقة.

وقال إنه فى 22 فبراير الماضى، تم إجراء مكالمة هاتفية بين رئيسى البلدين، وأكدا خلالها على التضامن والتعاون فى مواجهة الفيروس، معتبرا أن هذا يدل على عمق ومتانة العلاقات المصرية الصينية، التى تعد نموذجا يحتذى به. وأكد أن الصين تضع مصر فى مكانة مميزة كشريك وصديق.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء المصرى أشاد بالتعاون العملى فى كافة المجالات بين مصر والصين فى الآونة الأخيرة، ولاسيما فى مجال مكافحة كورونا واللقاحات. وقال إن الاتفاق يعد امتدادا للصداقة بين البلدين.

وكان شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم التوقيع ـ عن بعد ـ لاتفاقيتين بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا)، وشركة سينوفاك الصينية للمستحضرات الحيوية، بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والسفير محمد البدري، السفير المصري في الصين، ولياو ليتشيانج، السفير الصينى بالقاهرة، والدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة.