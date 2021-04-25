توريد 29623 طنا و557 كيلو أقماح بـ 20 موقعا بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال عادل الهابط ، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمى للمديرية، إن 20 موقعاً بقرى ومدن المحافظة تسلمت 29623 طنا و 557 كيلو أقماح ، حتى صباح اليوم الأحد، مؤكداً أن الـ20 موقعا تابعة للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

وأضاف الهابط، فى بيان له، أن اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ يتابع على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، ويتلقى تقريرا يوميا من غرفة العمليات المركزية برئاسة المحاسب عماد عبد الغنى حبيب وكيل وزارة التموين لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها، مشدداً على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية.



التوافد لتوريد الاقماح



صومعة كفر الشيخ تستقبل الاقماح