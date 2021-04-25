وذكرت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية أنه بموجب القيود الجديدة، يتعين على مشغلى المطاعم التى تقدم المشروبات الكحولية ودور السينما الإغلاق مؤقتًا، وإقامة الفعاليات الرياضية بدون جمهور، مشيرة إلى أنه من المقرر سريان إعلان الطوارئ لمدة 17 يومًا حتى 11 مايو المقبل فى محاولة للحد من العدوى خلال عطلة الأسبوع الذهبى المقبلة، والتى تبدأ من أواخر أبريل الجارى إلى أوائل مايو المقبل.

وأضافت أن الإجراءات أكثر حدة من الإعلان السابق فى يناير الماضى، فى حين أن حالة الطوارئ لا تستلزم إغلاقًا صارمًا من النوع الذى فرضته بعض الدول الأخرى، وتعتمد إلى حد كبير على تعاون الشعب والشركات، مضيفة أن الحكومة اليابانية تطلب من مواطنيها الامتناع عن الخروج من المنزل والسفر إلى ومن المناطق التى ترتفع فيها أعداد الإصابات، إلا للضرورة، كما تطلب من أصحاب العمل جعل الموظفين يعملون من منازلهم، وتشجيعهم على أخذ أجازة خلال فترة العطلة، لخفض عدد المتنقلين بنسبة 70%.

وأوضحت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 635 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث دخلت العاصمة ومقاطعات أوساكا وهيوجو وكيوتو حالة طوارئ جديدة لمكافحة عودة ظهور العدوى.