اليوم السابع
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الكهرباء: نتلقى أى شكاوى من الانقطاعات على "121" بسبب ارتفاع درجات الحرارة

الأحد، 25 أبريل 2021 01:00 ص
الكهرباء: نتلقى أى شكاوى من الانقطاعات على "121" بسبب ارتفاع درجات الحرارة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء الطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان

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أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن الوزارة و شركات توزيع الكهرباء الـ 9 التابعة لها تتلقى شكاوى المواطنين من جميع أنحاء الجمهورية الخاصة بالانقطاعات على رقم 121 فى حالة انقطاع التيار الكهربائي نتيجة أعطال فنية و التواصل معهم حتى إنهاء المشكلة.

وأضاف حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اى انقطاعات في التيار الكهربائي تحدث ستكون نتيجة أعطال فنية بسبب ارتفاع درجات الحرارة ، لافتا إلى أنه لا يوجد أى نية لتخفيف أحمال بالشبكة القومية للكهرباء.

وقال حمزة أن مصر لم تشهد أى انقطاعات نتيجة لتخفيف الأحمال على مدار الـ5 سنوات الماضية بجميع أنحاء الجمهورية، وأصبح هناك أحتياطى يومى بالشبكة يصل إلى 20 ألف ميجا وات يومياً خلال فصل الشتاء و يصل إلى 15 ألف ميجا وات خلال فصل الصيف.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

ايمن حمزة

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