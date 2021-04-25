العربية: فلسطينيون يزيلون الحواجز الحديدية ويفتحون ساحة باب العامود بالقدس

كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن شبان فلسطينيين يحتجون ضد السلطات الإسرائيلية عند مدخل القدس القديمة، موضحة أن شبان فلسطينيين أزالوا الحواجز الحديدية وفتحوا ساحة باب العامود قبل تدخل الشرطة الإسرائيلية.



وفى وقت سابق، طالبت النمسا، اليوم، بوقف المصادمات بين الفلسطينيين والإسرائليين، فى القدس، وقالت وزارة الخارجية النمساوية، اليوم الأحد، إن الهجمات وأعمال العنف بين الجانبين غير مقبولة، معربة عن قلقها من إطلاق الصواريخ من غزة على إسرائيل.



وكانت اشتباكات جديدة قد جرت فى القدس وأسفرت عن سقوط جرحى وتنفيذ اعتقالات بعدما اشتبك مئات الفلسطينيين مع الشرطة قرب باب العامود فى البلدة القديمة.