أعراض سرطان الأمعاء.. يؤثر على العظام والرئتين والكبد

كتبت مروة هريدى

قد ينتشر سرطان الأمعاء إلى مناطق متعددة من الجسم مثل العظام والرئتين والكبد، وهذا ما يعرف بالمرحلة المتقدمة من المرض، وهناك أعراض محددة يجب أن تكون على دراية بها تحدث فى هذه المرحلة على وجه التحديد، وقبل أن يتطور المرض قد تكون هناك علامات على الإصابة بسرطان الأمعاء مثل التبرز كثيرًا أو الإمساك، وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".

- فيما يلى.. 5 علامات تحذير مبكرة تدل على الإصابة بسرطان الأمعاء:

1- ظهور دم فى البراز

2- تغير واضح فى عادة الأمعاء

3- فقدان الوزن دون مبرر

4- الشعور بالتعب الشديد دون سبب واضح

5- الشعور بكتلة أو ألم فى البطن

ويشير الموقع إلى أن الشخص يكون على دراية بتغير عادة الأمعاء لديه، والذهاب إلى الطبيب بمجرد ملاحظة أى علامات تحذيرية سبق ذكرها تدل على الإصابة بسرطان الأمعاء، ومن جانبه، حذرّ مركز أبحاث السرطان فى المملكة المتحدة من أن سرطان الأمعاء قد يسبب وجعًا أو ألمًا فى العظام التى انتشر فيها الورم، فقد يكون العظم الضعيف أكثر عرضة للكسر ويمكن أن تؤدى العظام التالفة بسبب السرطان المتقدم إلى فرط كالسيوم الدم، وهو ينتج عندما تطلق العظام التالفة الكالسيوم فى مجرى الدم.

- فيما يلى.. أعراض تشير إلى انتشار سرطان الأمعاء إلى العظام:

1- الشعور بالتعب

2- الغثيان

3- الإمساك

4- الشعور بالتهيج

5- العطش

6- الالتباس

إذا انتشر سرطان الأمعاء إلى الغدد الليمفاوية فسوف تتصلب وتنتفخ، حيث قال مركز أبحاث السرطان فى المملكة المتحدة "يمكن للخلايا السرطانية أيضًا أن تمنع السائل الليمفاوى من التصريف بعيدًا"، وقد يؤدى هذا إلى تورم فى الرقبة أو الوجه بسبب تراكم السوائل فى تلك المنطقة، أما إذا انتشر سرطان الأمعاء إلى الرئتين، فقد تواجه أعراض مثل:

1- سعال مستمر يزداد سوءًا ليلًا

2- ضيق ف التنفس

3- التهابات مستمرة فى الصدر

4- سعال مصحوب بالدم

بالإضافة إلى ذلك، إذا انتشر سرطان الأمعاء إلى الكبد ، فقد تشعر بما يلى:

- انزعاج أو ألم فى الجانب الأيمن من البطن

- ضعف الشهية وفقدان الوزن

- انتفاخ البطن يُعرف بالاستسقاء

- اصفرار الجلد (اليرقان)

- حكة فى الجلد