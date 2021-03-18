علامات لا تتجاهلها تدل على الإصابة بسرطان الأمعاء

ندى سليم

سرطان الأمعاء أحد أكثر أنواع السرطان شيوعا، حيث يبدأ السرطان في الأمعاء الغليظة، التي تتواجد بالجهاز الهضمى، ويشمل القولون والمستقيم، وعندما تحدث الإصابة ينتج عنها العديد من المضاعفات والتغيرات التي تصيب الأمعاء.

وبحسب تقرير نشر في موقع اكسبريس، فإن سرطان الأمعاء، يحدث بالأمعاء الغليظة، وهناك بعض التغيرات قد تحدث وتكون علامة تحذيرية للمرض مثل:

1.إسهال متقطع أو مستمر

2. الإمساك

3.تغيير في قوام البراز.

وأوضح التقرير أن العلامات المبكرة للسرطان غالبًا لا تتضمن الألم، لذا لابد من الالتفات الى العلامات التحذيرية الأولى للكشف عن الإصابة مبكرا والبدء في رحلة العلاج، والتي تحتاج إلى فحوصات معينة والتي تعرف باسم فحص المستقيم الرقمي (DRE) ، والتي تكشف إذا كانت هناك أي كتل في بطنك أو أسفل (المستقيم).

وأظهرت الأبحاث أن العديد من العوامل قد تجعلك أكثر عرضة للإصابة، أبرزها تناول الكثير من اللحوم الحمراء والمعالجة يزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء، حيث تبين أن اللحوم المصنعة هي أي لحوم تمت معالجتها للحفاظ عليها مثل اللحوم المعلبة أو قطع الدجاج.

وأوصت بتجنب تناول أكثر من 90 جرامًا من اللحوم الحمراء والمعالجة في اليوم بحيث لايزيد مقدارها عن 70 جرامًا أو أقل، كما تعد السمنة عاملا خطيرا للإصابة بسرطان الأمعاء حيث تؤدى الى زيادة الوزن الى زيادة خطر الإصابة، بعد أن توصلت دراسة سابقة إلى أن الأشخاص الأكثر نشاطًا بدنيًا لديهم مخاطر أقل للإصابة بسرطان الأمعاء.





ومن بين عوامل الخطر الأخرى للإصابة ما يلى:



1.التدخين

2.تناول الكحول

3. التقدم بالعمر

4. وجود تاريخ عائلى بالمرض