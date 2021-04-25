أخبار × 24 ساعة.. الموجة الثالثة تشهد زيادة إصابات كورونا 10% والوفيات و7%

اعداد سيد خلفاوى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:

أخبار مصر.. اتفاقيتان لتصنيع لقاح كورونا بمصر بواقع 40 مليون جرعة سنويا

وزير التنمية المحلية: تحرير 300 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية ضد كورونا

الزهرة الكوكب الساطع يقترن بكوكب عطارد غدا فى مشهد بديع يزين قبة السماء

وزيرة الصحة: تصنيع لقاح كورونا محلياً بخطى إنتاج والتطعيم سنويا

الصحة: الموجة الثالثة تشهد زيادة 10% من إصابات كورونا و7% وفيات

التعليم: امتحانات الترم الثانى للأول والثاني الثانوي تعقد ورقيا بالمدارس

وزارة الرى: الانتهاء من تبطين 1579 كيلو متر ترع

تعرف على موعد السحور وآذان الفجر فى اليوم الـ 13 من أيام رمضان

وزير التعليم العالى يوجه بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وتقليل الطلاب بالمدرجات

محافظة القاهرة تخصص أرقاما للإبلاغ عن زيادات تعريفة الركوب

القوى العاملة: تطوير 4 فروع للجامعة العمالية تمهيدا للدراسة بها سبتمبر المقبل