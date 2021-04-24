محافظة القاهرة تخصص أرقاما للإبلاغ عن زيادات تعريفة الركوب

كتب ـ سيد الخلفاوى

وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بمتابعة سير العمل بمواقف سيارات السيرفيس والنقل العام والنقل الجماعي بعد دخول قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية حيز التنفيذ، وكذا متابعة محطات الوقود للتأكد من توافر الوقود والمواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز وانتظام سير العمل بها مع الإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا .

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة تكثيف الحملات على جميع مواقف السيرفيس لمتابعة التزم جميع وسائل المواصلات بمختلف خطوط السير بالتعريفة الحالية وعدم زيادتها نهائياً وثبات أسعارها، مؤكدًا أن أي زيادة من جانب السائقين في التعريفة سوف يعرضهم للمسائلة القانونية .

وأكد محافظ القاهرة أنه يمكن للمواطنين التواصل مع غرفة عمليات المحافظة لتقديم الشكاوى فى حالة حدوث أى زيادة في تعريفة الركوب وذلك على مدار 24 ساعة عن طريق الخط الساخن 15496 ، والأرقام 23901236 ، 23907147 ، 23912136 لاتخاذ الاجرءات القانونية ضد المخالفين على الفور.