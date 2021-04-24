5قواعد لإنقاص الوزن تستحق الكسر.. منها التدريبات المكثفة واستبعاد الجلوتين

كتبت مروة هريدى

تختلف رحلة فقدان الوزن من شخص لآخر، قد لا تنجح الحيل التى اتبعها بعض الأشخاص مع غيرهم، ورغم ذلك هناك بعض القواعد الأساسية لفقدان الوزن بصرف النظر عن تناول الطعام بشكل صحيح وممارسة الرياضة، والتى يحاول معظم الناس اتباعها عندما يكونون فى مهمة للتخلص من الكيلوجرامات، هذه قواعد متطرفة يتطلب منك تجاوزها فهى لا تساعد سوى عدد قليل من الأشخاص بينما تكون بمثابة عقبة أمام غيرهم فيما يتعلق بفقدان الوزن، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

- فيما يلى.. 5 قواعد لفقدان الوزن تحتاج إلى إصلاحها لإسقاط بعض الكيلوجرامات بشكل فعال:

1- قم فقط بالتدريب المكثف

يتمحور فقدان الوزن حول حرق السعرات الحرارية، فكلما زادت السعرات الحرارية التى تحرقها زادت سرعة فقدان الوزن، يمكن أن تساعدك التمارين القاسية بالتأكيد على تحقيق هذا الهدف لكن الانخراط فى أنشطة مكثفة بانتظام يمكن أن يزيد أيضًا من مستوى هرمونات التوتر فى الجسم والذى يزيد شغفك بتناول الأطعمة والحلوى غير الصحية، يجب أن يكون هدفك هو البقاء نشطًا وأن يكون ذلك مزيجًا مثاليًا من التمارين المكثفة والمنخفضة.

2- تجنب الجلوتين

ربما اقترح الكثير من الناس عليك تقليل الجلوتين من النظام الغذائى لإنقاص المزيد من الكيلوجرامات، لكنها خدعة غير مجدية، الجلوتين هو مزيج من نوعين من البروتينات الموجودة فى الحبوب مثل القمح، إنه ليس ضارًا بصحتك إلا إذا كنت مصابًا بمرض الاضطرابات الهضمية، أولئك الذين يعانون من هذا المرض يجب عليهم تقليل الحبوب التى تحتوى على هذا البروتين لفقدان الوزن مع محاولة تقليل تناول المنتجات الغذائية المصنعة والمكررة.

3- الابتعاد عن جميع مصادر السكر

عندما يتعلق الأمر بخفض السكر لفقدان الوزن، فهذا يعنى ببساطة تقليل مصادر السكر المكرر، طعم الفواكه حلو أيضًا ويتم معالجتها بنفس الطريقة فى أجسامنا، ولكنها تحتوى أيضًا على عناصر غذائية وألياف صحية تساعد الجسم على أداء وظائفه وتمنحك شعورًا بالإمتلاء لأطول فترة ممكنة لذلك حاول إضافة المزيد من الفواكه المتنوعة إلى نظامك الغذائى إذا كنت تريد التخلص من الكيلوجرامات بشكل أسرع.

4- لا تتناول وجبة خفيفة بين الوجبات

بعض الأنظمة الغذائية تمنعك تمامًا من تناول وجبة خفيفة بين الوجبات الأساسية، وهذه طريقة مثالية لتخريب هدف إنقاص وزنك، يعد تناول الطعام بين الوجبات أمرًا أساسيًا للتحكم فى مستويات السكر فى الدم، عندما لا تتناول وجبة خفيفة ستشعر بالغثيان ما يترتب عليه استهلاك المزيد من السعرات الحرارية، تناول وجبة خفيفة مغذية مثل المكسرات أو الفواكه هذه منخفضة السعرات الحرارية وستبقيك ممتلئًا لفترة أطول.

5- تقليل الكربوهيدرات

تمامًا مثل البروتين، تعتبر الكربوهيدرات أيضًا من المغذيات الكبيرة الأساسية وقد يؤدى تقليله تمامًا إلى بعض المشكلات الصحية، حيث تنتج الكربوهيدرات الطاقة فى الجسم وتعزيز حركة الأمعاء، وقد يؤدى تقليل الكربوهيدرات من النظام الغذائى إلى الشعور بالضعف والإمساك، بدلاً من ذلك حاول تضمين المصادر الصحية للكربوهيدرات فى نظامك الغذائى مثل الفواكه والخضراوات.