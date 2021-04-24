علاج ارتفاع ضغط الدم بالمنزل.. تقليل الملح والكافين وتناول الكاكاو

كتبت مروة هريدى

يعد ارتفاع ضغط الدم شائعًا جدًا بين الناس ويتم تشخيص عدد كبير جدًا من الأشخاص بعد سن 35-40 عامًا بهذا المرض، ويحدث ارتفاع ضغط الدم عندما يرتفع ضغط الدم إلى مستويات غير صحية، ما قد يؤدى إلى الإضرار بالصحة، حيث تزيد الشرايين الضيقة المقاومة مما يزيد من ضغط الدم، ومع ذلك فى معظم الحالات لا تكون شديدة للغاية ويمكن السيطرة عليها دون الحاجة إلى أخذ الكثير من الدعم الطبى، بل يمكن اتباع علاجات منزلية للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم وفقًا لما ذكره موقع "Onlymyhealth".

- فيما يلى.. 7 علاجات منزلية لمكافحة ارتفاع ضغط الدم

1- تقليل الملح

يؤدى تناول الملح مع العديد من المواد الغذائية إلى زيادة كمية الصوديوم في جسمك والذي يمكن أن يكون سببًا للعديد من المشكلات الصحية. لقد وجدت الدراسات أن تناول الإفراط بتناول الملح يمكن أن يزيد من ضغط الدم ومشاكل القلب بما فى ذلك السكتات الدماغية.

2- التمارين الرياضية

يمكن أن تكون ممارسة الرياضة مثل المشى مفيدة جدًا للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، حيث لا يؤدى التمرين المنتظم إلى خفض ضغط الدم فحسب بل يساعد أيضًا فى الحفاظ على القلب وتقويته وبالتالى يمكن أن تؤدي التمارين إلى زيادة كفاءة ضخ الدم فى القلب مما يحسن الصحة العامة.

3- تقليل استهلاك الكافيين

يؤدى الكافيين فى الواقع إلى زيادة ضغط الدم وقد يكون ذلك خطيرًا إذا كنت تعانى من ارتفاع ضغط الدم خاصة بالنسبة للأفراد الذين لم يعتادوا على تناوله بانتظام.

4- تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم

البوتاسيوم معدن مهم للجسم يساعد فى التخلص من الملح الزائد مما يخفف الضغط على الأوعية الدموية، لذلك يجب تجنب الأطعمة المصنعة والتركيز بشكل أكبر على الفواكه والخضروات الطازجة، حيث يمكن أن يقلل تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم من مخاطر ارتفاع ضغط الدم.

5- تفادى الإجهاد

يمكن أن يكون الإجهاد عاملاً رئيسيًا فى ارتفاع ضغط الدم، فعندما يكون الشخص متوترًا بشكل مزمن يصبح جسده فى وضع قتال مستمر، ما يترتب عليه تسريع معدل ضربات القلب وضيق الأوعية الدموية مما يؤدى أحيانًا إلى حدوث جلطات.

6- تناول الشوكولاته الداكنة أو الكاكاو

قد تساعد كمية صغيرة من الشوكولاتة الداكنة قلبك على البقاء بصحة جيدة، الشوكولاته الداكنة ومسحوق الكاكاو غنيان بمركبات الفلافونويد وهى مركبات نباتية مفيدة جدًا فى تمدد الأوعية الدموية، كما أن مسحوق الكاكاو غير القلوى علاج جيد يساعد فى خفض ضغط الدم.

7- التوت

التوت غنى بالمركبات النباتية الطبيعية مثل مادة البوليفينول التى تخفض ضغط الدم ومفيدة لصحة القلب كما تُقلل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية وأمراض القلب والسكرى من النوع 2، كما أنه يساعد فى تحسين ضغط الدم ومقاومة الأنسولين والالتهابات المنتظمة.