ضبط المتهم بالنصب على راغبى السفر للعمل بالخارج فى سوهاج

كتب محمود عبد الراضي

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط شخص بسوهاج لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على راغبى السفر للعمل بالخارج.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد المواطنين، مقيم بدائرة مركز شرطة جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليه، والاستيلاء منه على مبالغ مالية مقابل تسفيره لإحدى الدول للعمل بها.

أكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة وقيام (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج) بممارسة نشاطاً إحتيالياً فى النصب والإحتيال على المواطنين من راغبى السفر للعمل بالخارج بقصد الاستيلاء على أموالهم، زاعماً توفير فرص عمل لهم، وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكى بزعم تسفيره لإحدى الدول وتوفير فرصة عمل له بها، وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبلغ المالى المستولى عليه، كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على أموالهم .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.