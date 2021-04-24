اليوم السابع
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تفاصيل تورط 4 متهمين بالنصب على المواطنين وسرقة أموال "فيزا" بالبدرشين

السبت، 24 أبريل 2021 05:00 ص
تفاصيل تورط 4 متهمين بالنصب على المواطنين وسرقة أموال "فيزا" بالبدرشين كروت فيزا _ أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول تورط 4 أشخاص، في الاحتيال على عدد من المواطنين، من خلال استبدال بطاقات الفيزا الخاصة بهم، والاستيلاء على المبالغ المالية التى تحتويها، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

واستمعت جهات التحقيق لأقوال المجنى عليهم فى الواقعة، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها. تلقى مركز شرطة البدرشين، بلاغا من أحد الأشخاص، أفاد فيه أنه خلال تواجده لصرف مبلغ مالي، من ماكينة صرف آلي، استولى منه شخص على الفيزا الخاصة به، بحجة مساعدته فى عملية الصرف، بحجة أنها معطلة، واستبدلها ببطاقة أخرى شبيهة لها، بعد معرفة الرقم السرى، وفر هاربا. وتمكن مقدم البلاغ بمساعدة الأهالي، ورجال المباحث من التعرف على المتهم وضبطه، والقبض على ثلاثة آخرين من شركائه، وعثر بحوزتهم على عدد من البطاقات المسروقة من المواطنين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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