اليوم السابع
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السبت، 24 أبريل 2021 03:08 م
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بدء مشروع تطوير الطريق الدائرى بنصر النوبة بتكلفة 136 مليون جنيه.. صور

السبت، 24 أبريل 2021 03:01 م
بدء مشروع تطوير الطريق الدائرى بنصر النوبة بتكلفة 136 مليون جنيه.. صور الطريق الدائرى بنصر النوبة
أسوان – عبد الله صلاح

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أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على بدء مشروع التطوير الشامل لهذا الطريق الحيوى بتكلفة إجمالية 136 مليون جنيه للمرحلة الأولى بطول 12 كم منها 38 مليون جنيه لرفع الكفاءة والرصف، و98 مليون جنيه لإنشاء حوائط ساندة خراسانية مدعمة بخوازيق بعمق 16 متر لحماية الطريق من الانهيارات المستقبلية وخاصة أنه ملاصق للترعة الرئيسية.

وأضاف محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن الطريق يضم حارتين بعرض 7.5 متر، حيث مقرر نهو المرحلة الأولى خلال العام الحالي ليعقب ذلك البدء في تنفيذ المرحلة الثانية بطول 38 كم، مشيراً إلى تحويل أهم المطالب الجماهيرية خلال الفترة الماضية وهو رفع كفاءة ورصف الطريق الدائرى بلانة / كلابشة بمركز نصر النوبة بطول 50 كم إلى واقع ملموس على الأرض.

وأوضح اللواء أشرف عطية بأنه تم إعطاء الأولوية فى مشروعات التطوير ورصف الطرق طبقاً للإحتياجات الجماهيرية والتى تخدم أكبر قطاع من المواطنين بهدف تحقيق السيولة المرورية المطلوبة ومنع تكرار الحوادث ، والجدير بالذكر بأن أعمال رصف الطريق الدائرى كلابشة / نصر النوبة تشمل إزالة طبقات الأسفلت المتهالكة بسمك 11 سم ، ثم رصف طبقتين جدد ، مع إنشاء الحوائط الساندة بالخوازيق بإجمالى ٣٨٠٠ خازوق ، مع توريد  طبقة أثاث جديدة بسمك متوسط ٣٠ سم ، وكذا تنفيذ أعمال التخطيط النهائية للطريق والعواكس واللافتات التحذيرية ، فيما يجرى إنشاء كمرات رابطة بـ 3 مناطق بالطريق بمنسوب الأسفلت الجديد.

الطريق الدائرى بنصر النوبة
الطريق الدائرى بنصر النوبة

 

تطوير الطريق
تطوير الطريق

 

رصف الطريق
رصف الطريق

 

 

 


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