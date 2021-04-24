إحباط محاولة بناء مخالف فى حى ثانى بالإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح

شن حى ثانٍ الإسماعيلية، حملة مكبرة لإحباط تجهيز صبة خرسانية للدور الرابع علوى بشارع السكة الحديد بدون ترخيص، وكان اللواء مجدى عنانى، سكرتير عام محافظة الإسماعيلية قاد حملة مكبرة رافقه خلالها المهندس رمضان السيد، رئيس حى ثانٍ الإسماعيلية لإحباط تجهيز صبة خرسانية ، حيث تم تنفيذ إزالة فورية للشدة الخشبية للدور الرابع علوى بشارع السكة الحديد وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعلى الفور قام رئيس حى ثانٍ بتكليف قسم الإشغالات بقيادة محمد موسى، رئيس القسم وهانى صادق، مسئول بالقسم ومشاركة قسم المشروعات بقيادة حسين عسران، رئيس القسم، وقسم رخص المحلات بقيادة أحمد عبيد، رئيس القسم، وذلك بالتنسيق مع العميد إيهاب مصطفى، مأمور قسم شرطة ثانٍ الإسماعيلية.

وتم إحباط محاولة أحد ملاك عقار فى شارع السكة الحديد، قام بعمل الشدة الخشبية للأعمدة الدور الرابع علوى وتجهيز المواد والعمال، لتنفيذ أعمال الصبة الخرسانية، لكنه تم إحباط المحاولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.



إحباط محاولة الصبة الخرسانية



التحفظ على معدات البناء المخالف



السكرتير العام للاسماعيلية يشرف على الحملة