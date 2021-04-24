اليوم السابع
Ads
السبت، 24 أبريل 2021 01:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إحباط محاولة بناء مخالف فى حى ثانى بالإسماعيلية.. صور

السبت، 24 أبريل 2021 11:10 ص
إحباط محاولة بناء مخالف فى حى ثانى بالإسماعيلية.. صور إزالة صبة خرسانية بحى ثان الإسماعيلية
الإسماعيلية - السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شن حى ثانٍ الإسماعيلية، حملة مكبرة لإحباط تجهيز صبة خرسانية للدور الرابع علوى بشارع السكة الحديد بدون ترخيص، وكان اللواء مجدى عنانى، سكرتير عام محافظة الإسماعيلية قاد حملة مكبرة رافقه خلالها المهندس رمضان السيد، رئيس حى ثانٍ الإسماعيلية لإحباط تجهيز صبة خرسانية ، حيث تم تنفيذ إزالة فورية للشدة الخشبية للدور الرابع علوى بشارع السكة الحديد وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

وعلى الفور قام رئيس حى ثانٍ بتكليف قسم الإشغالات بقيادة محمد موسى، رئيس القسم وهانى صادق، مسئول بالقسم ومشاركة قسم المشروعات بقيادة حسين عسران، رئيس القسم، وقسم رخص المحلات بقيادة أحمد عبيد، رئيس القسم، وذلك بالتنسيق مع العميد إيهاب مصطفى، مأمور قسم شرطة ثانٍ الإسماعيلية.

وتم إحباط محاولة أحد ملاك عقار فى شارع السكة الحديد، قام بعمل الشدة الخشبية للأعمدة الدور الرابع علوى وتجهيز المواد والعمال، لتنفيذ أعمال الصبة الخرسانية، لكنه تم إحباط المحاولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

إحباط-محاولة-الصبة-الخرسانية
إحباط محاولة الصبة الخرسانية

 

التحفظ-على-معدات-البناء-المخالف
التحفظ على معدات البناء المخالف

 

السكرتير-العام-للاسماعيلية-يشرف-على-الحملة
السكرتير العام للاسماعيلية يشرف على الحملة

 

تحرير-محاضر-ضد-المخالفين-والتحفظ-على-المعدات
تحرير محاضر ضد المخالفين والتحفظ على المعدات

الإسماعيلية

حى ثان الإسماعيلية

رئيس حى ثان الإسماعيلية

احباط تجهيز صبة خرسانية

إزالة شدة خشبية

قسم الاشغالات بحى ثان الاسماعيلية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة