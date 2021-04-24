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أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور للجملة.. البلطى الأسوانى بين 17-37 جنيها للكيلو

السبت، 24 أبريل 2021 11:32 ص
أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور للجملة.. البلطى الأسوانى بين 17-37 جنيها للكيلو سوق السمك
كتب أحمد حمادة

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استقرت أسعار الأسماك اليوم السبت 24-4-2021، مع اقتراب منتصف شهر رمضان الكريم بحسب الأسعار المعلنة بشعبة الأسماك بالغرفة التجارية بالقاهرة. 
 
وسجلت أسعار الأسماك البورى 1 بسوق العبور للجملة بين 40-48 جنيها للكيلو، وأسعار البورى "2" لتسجل 32-38 جنيها للكيلو، والمكرونة بجميع أصنافها من المجمدة للسويسي فتتراوح من 25 ـ 60 جنيها للكيلو، فيما سجل سعر كيلو البربون 1 بين 39-45 جنيها، وسجل البربون 2 "29-35"جنيها للكيلو . 
 
واستقرت أسعار البلطي المزارع "1" لتتراوح بين 22ـ25جنيها للكيلو ، واستقر سعر البلطي المزارع "2" بين 19-21 جنيها للكيلو ، والفيليه البلطي بين 30 - 110 جنيها للكيلو، و تراوح سعر البلطي الأسواني بين 17-37 جنيها للكيلو، وسجل البياض الأملس "2" 25 ـ 35 جنيها للكيلو، وأسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو، وسعر البياض الأملس، وتراوحت أسعار القرميط شيلان 10ـ 20 جنيها، والسمك الثعابين يتراوح بين 50-210 جنيها للكيلو، "1" 70-100 جنيها للكيلو. 

أسعار السمك

سعر السمك اليوم

أسعار الأسماك

سوق العبور

سوق العبور اليوم

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