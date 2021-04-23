أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور للجملة.. البورى يتراوح بين 32-48 جنيها للكيلو

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار الأسماك اليوم الجمعة 23-4-2021، وفقا للأسعار المعلنة بسوق العبور للجملة، واستقرت أسعار البلطي المزارع "1" لتتراوح بين 22_25جنيها للكيلو ، واستقر سعر البلطي المزارع "2" بين 19-21 جنيها للكيلو ، والفيليه البلطي بين 30 - 110 جنيها للكيلو، و تراوح سعر البلطي الأسواني بين 17-37 جنيها للكيلو،

وتراوحت أسعار البورى " 1 " بين 40-48 جنيها للكيلو ، و أسعار البورى "2 " لتسجل 32-38 جنيها للكيلو، سجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو ،أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو، و سعر البياض الأملس " 1 " 70-100 للكيلو.

وسجلت أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها ، والسمك الثعابين يتراوح بين 50-210 جنيها للكيلو، و المكرونة بجميع أصنافها من المجمدة الي السويسي فتتراوح من 25 _60 جنيها للكيلو، فيما سجل سعر كيلو بربون 1 بين 39-45 جنيها ، وسجل البربون 2 " 29-35" جنيها للكيلو .

واستقرت أسعار الجمبرى الجامبو عند 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى "1" 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى "2" 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2" مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى "3" 90 ـ 150 جنيها للكيلو.