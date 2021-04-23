اليوم السابع
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أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور للجملة.. البورى يتراوح بين 32-48 جنيها للكيلو

الجمعة، 23 أبريل 2021 11:31 ص
أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور للجملة.. البورى يتراوح بين 32-48 جنيها للكيلو سوق السمك
كتب أحمد حمادة

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شهدت  أسعار الأسماك اليوم الجمعة 23-4-2021، وفقا للأسعار المعلنة بسوق العبور للجملة، واستقرت أسعار البلطي المزارع "1" لتتراوح بين 22_25جنيها للكيلو ، واستقر سعر البلطي المزارع "2" بين 19-21 جنيها للكيلو ، والفيليه البلطي بين 30 - 110 جنيها للكيلو، و تراوح سعر البلطي الأسواني بين 17-37 جنيها للكيلو،  
 
وتراوحت أسعار البورى" 1 " بين 40-48 جنيها للكيلو ، و أسعار البورى "2 " لتسجل 32-38 جنيها للكيلو، سجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو ،أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو، و سعر البياض الأملس " 1 " 70-100 للكيلو. 
 
وسجلت أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها ، والسمك الثعابين يتراوح بين 50-210 جنيها للكيلو، و المكرونة بجميع أصنافها من المجمدة الي السويسي فتتراوح من 25 _60 جنيها للكيلو، فيما سجل سعر كيلو بربون 1 بين 39-45 جنيها ، وسجل البربون 2 " 29-35" جنيها للكيلو . 
 
واستقرت أسعار الجمبرى الجامبو عند  400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى "1" 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى "2" 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2" مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى "3" 90 ـ 150 جنيها للكيلو. 

أسعار السمك

سعر السمك اليوم

أسعار الأسماك

سوق العبور

سوق العبور اليوم

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