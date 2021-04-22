أسعار الأسماك اليوم.. انخفاض البلطى المزارع

كتب أحمد حمادة

استقرت أسعار الأسماك اليوم الخميس 22-4-2021، وفقا للأسعار المعلنة بسوق العبور للجملة، وتراوحت أسعار البورى" 1 " بين 40-48 جنيها للكيلو ، و أسعار البورى "2 " لتسجل 32-38 جنيها للكيلو.

وانخفضت أسعار السمك البلطي المزارع "1" ليتراوح بين 22- 24 جنيها للكيلو مقابل 22_26 جنيها للكيلو ، واستقر سعر البلطي المزارع "2" بين 19-21 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي بين 30 - 110 جنيها للكيلو، و تراوح سعر البلطي الأسواني بين 17-37 جنيها للكيلو، فيما سجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو،أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو، وسعر البياض الأملس "1" 70-100 للكيلو.

وسجلت أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها ، والسمك الثعابين يتراوح بين 50-210 جنيها للكيلو، و المكرونة بجميع أصنافها من المجمدة الي السويسي فتتراوح من 25 _60 جنيها للكيلو، فيما سجل سعر كيلو بربون 1 بين 39-45 جنيها ، وسجل البربون 2 " 29-35" جنيها للكيلو .