5 أطعمة تقلل آلام الدورة الشهرية.. تناولى الشيكولاتة الداكنة والزبيب

كتبت مروة هريدى

فترة الدورة الشهرية من أهم الفترات التى تؤثر على صحة المرأة الجسدية والنفسية، حيث تشكو العديد من الفتيات والنساء من دورات الحيض غير المنتظمة، وظهور حالات مثل اضطراب المبيض المتعدد الكيسات (PCOD)، وبطانة الرحم المهاجرة وما إلى ذلك، وبجانب ذلك هناك مشكلات أخرى شائعة مثل الصداع والغثيان والصداع النصفى وتقلب المزاج والتشنجات أو آلام الدورة الشهرية، ويمكن السيطرة على هذه المشكلات المزعجة بإجراء تغييرات صغيرة على النظام الغذائى، وفقًا لما ذكره موقع "فود تى فى".

- فيما يلى.. 5 أكلات تساعد فى تقليل آلام الدورة الشهرية:

1- الزبيب المنقوع

من الأفضل تناوله فى الصباح الباكر على معدة فارغة، حيث يساعد الزبيب فى تخفيف آلام الدورة الشهرية والتقلصات.

2- السمنة

يمكن استخدام ملعقة صغيرة من السمن مع كل وجبة، حيث يساعد إدراج السمن فى وجبات الإفطار والغداء والعشاء فى تقليل حدوث التشنجات والغثيان المرتبط بالدورة الشهرية.

3- المكسرات

تناول الكثير من الكاجو أو الفول السودانى يساعد فى التخفيف من حدة آلام وتقلصات الدورة الشهرية، كما أنها تحد من الرغبة الشديدة فى تناول السكر وتقلبات المزاج الناتجة عن ذلك.

4- الشيكولاتة الداكنة

لا نتحدث عن شيكولاتة الحليب بل الشيكولاتة التى تحتوى على 80% من الكاكاو والشيكولاتة، فهى مليئة بمضادات الأكسدة والمركبات الأخرى التى تزيد من مستويات السيروتونين فى الجسم المعروف باسم هرمون السعادة وبالتالى تحسن مزاجك وتمدك بالطاقة خلال هذه الفترة.

5- الخضراوات الورقية الخضراء

تفقد المرأة الكثير من الدم خلال فترة الدورة الشهرية، والذى يكون مخزونا فيه الكثير من العناصر الغذائية مثل الحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم، مما يسبب التعب والدوار والرؤية غير الواضحة خلال هذه الفترة، لذلك ينصح لتخفيف هذه الآلام وما يرتبط بها بتناول الخضراوات الورقية مثل السبانخ والحلبة.