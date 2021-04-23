كيف يسهم الأكل ببطء فى فقدان الوزن.. امضغ الطعام جيدًا واشرب الماء

كتبت مروة هريدى

منذ الطفولة ينصحوننا دائمًا بتناول الطعام ببطء وتذوق كل قضمة، الأكل اليقظ له العديد من الفوائد الصحية المؤكدة بما فى ذلك تحسين الهضم وامتصاص أفضل للمغذيات والشعور بالرضا، وقد تبين أن هناك سببًا آخر لضرورة الإبطاء أثناء تناول وجبتك وهو إنقاص الوزن ، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

- كيف يمكن أن يؤدى تناول الطعام بسرعة إلى زيادة الوزن

تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يأكلون بسرعة يميلون إلى زيادة الوزن، حيث تشير البيانات إلى أن الأشخاص الذين يتناولون وجبات سريعة هم أكثر عرضة للسمنة مقارنة بمن يأكلون ببطء ويستمتعون بكل قضمة من وجبتهم، إلى جانب ذلك يمكن أن يؤدى تناول الطعام بانتظام بسرعة أكبر إلى زيادة الوزن مع مرور الوقت.

- كيف يساعد الأكل البطيء على انقاص الوزن

يساعدك تناول الطعام ببطء على إنقاص الوزن بعدة طرق فهو يعزز الشبع ، هناك فرص كبيرة للإفراط فى تناول الطعام عندما تحاول إنهاء وجبتك بسرعة، ذلك لأن معدتنا لا تحصل على الوقت الكافى لإرسال الإشارة إلى الدماغ عند الشعور بالشبع.

يساعد مضغ الطعام جيدًا قبل البلع على تقليل السعرات الحرارية المتناولة ما يترتب عليه فقدان الوزن، حيث وجدت نتائج العديد من الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الوزن لا يمضغون طعامهم بشكل صحيح مقارنة بالآخرين.

- كم من الوقت يجب أن تستغرقه لإنهاء طعامك؟

هذا السؤال صعب بعض الشيء، وفقًا لدراسة، فإن مضغ كل قضمة لمدة 30 ثانية يمكن أن يقلل من فرص تناول وجبات خفيفة غير صحية فى وقت لاحق ولكن يمكن أن يقلل أيضًا من الاستمتاع بالوجبات، لذلك امضغ طعامك لمدة 10 - 15 ثانية قبل بلعه.

- طرق يمكن اتباعها للإبطاء أثناء تناول الطعام:

1- لا تجوع نفسك: من الصعب أن تتباطأ عندما تكون جائعًا للغاية، لذا حاول أن تأكل طعامك فى الوقت المحدد واستمر فى تناول الوجبات الخفيفة بينهما.

2- مضغ أكثر: احسب عدد المرات التى تمضغ فيها، وحاول زيادة العدد عن طريق المضغ بشكل أبطأ.

3- تناول الأطعمة الغنية بالألياف: إضافة الألياف إلى نظامك الغذائى لها فوائد عديدة مثل أنها تحافظ على صحة أمعائك وعليك أيضًا مضغها أكثر قبل تناولها.

4- اشرب الماء: اشرب كوبًا واحدًا من الماء قبل كل وجبة، سيساعد ذلك على تقليل كمية السعرات الحرارية التى تتناولها.

5- تجنب وسائل الإلهاء أثناء تناول الطعام: حاول أن تأكل وجبتك بسلام دون أى إلهاء من التلفزيون حيث يميل الناس إلى تناول المزيد من الطعام أثناء مشاهدة التليفزيون.