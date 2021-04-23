حصاد الوزارات.. 1136 مشروعا دخلت حيز التنفيذ ضمن مبادرة "حياة كريمة"

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التأمينات تستأنف صرف معاشات أبريل لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة الأحد
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وزيرة البيئة توجه بأخذ عينات دورية من مخلفات مدفن الوفاء والأمل
وزيرة الهجرة تتوجه إلى نيقوسيا لبحث تعزيز التعاون الثلاثى مع قبرص واليونان
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