اليوم السابع
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الجمعة، 23 أبريل 2021 05:19 م
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حصاد الوزارات.. 1136 مشروعا دخلت حيز التنفيذ ضمن مبادرة "حياة كريمة"

الجمعة، 23 أبريل 2021 05:00 م
حصاد الوزارات.. 1136 مشروعا دخلت حيز التنفيذ ضمن مبادرة "حياة كريمة" حياة كريمة
إعداد محمد صبحى

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شهدت دواوين الوزارات اليوم الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.
 

الأوقاف: إنهاء خدمة من يسمح بإقامة الاعتكاف أو موائد إطعام بالمساجد

 

التعليم توجه المدارس بتطبيق الإجراءات الاحترازية بامتحان أبريل لطلاب النقل

 

التأمينات تستأنف صرف معاشات أبريل لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة الأحد

 

التنمية المحلية: 1136 مشروعا دخلت حيز التنفيذ ضمن مبادرة "حياة كريمة"

 

وزيرة البيئة توجه بأخذ عينات دورية من مخلفات مدفن الوفاء والأمل

 

وزيرة الهجرة تتوجه إلى نيقوسيا لبحث تعزيز التعاون الثلاثى مع قبرص واليونان

 

القوى العاملة تعلن صرف 122 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة بأسوان

 

الرى والزراعة تؤكدان على الإسراع فى تنفيذ مشروع التحول لنظم الرى الحديث

 

 

حياة كريمة

التنميه المحليه

حصاد الوزارات

اخبار مصرية

التعليم العالى

التربيه والتعليم

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