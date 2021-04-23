وذكر مجلس السيادة السوداني، في بيان صحفى، أن اللقاء تناول الوضع في تشاد وما يُمكن أن يقدمه السودان للمساعدة في استقرار الوضع الجديد في دولة تشاد بعد رحيل الرئيس إدريس ديبى.



وأكد الجانبان السوداني والفرنسي، على ضرورة التنسيق لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، كما تطرق اللقاء للترتيبات والتحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر باريس لدعم السودان اقتصاديا، المقرر انعقاده في السابع عشر من شهر مايو المقبل بالعاصمة الفرنسية.

وأشار رئيس مجلس السيادة، إلى تلقيه الدعوة لحضور المؤتمر.

وشارك رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الجمعة، في مراسم تشييع الرئيس التشادي الراحل إدريس ديبي اتنو، في ساحة الأمة وسط العاصمة التشادية إنجامينا، وسط حضور ومشاركة عدد كبير من رؤساء وقادة الدول الأفريقية، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وممثلين عن المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية.

وأثناء مراسم التشييع، عدد المتحدثون مناقب ومآثر الرئيس الراحل إدريس ديبي أتنو.



وضم الوفد السوداني المرافق لرئيس مجلس السيادة الانتقالي للمشاركة في مراسم تشييع الرئيس التشادي الراحل، كلا من عضو مجلس السيادة الطاهر أبوبكر حجر، ووزيرة الخارجية الدكتورة مريم الصادق المهدي، ووزير المالية والاقتصاد الوطني الدكتور جبريل إبراهيم.