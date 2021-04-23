أسعار الذهب تتراجع جنيهين بالتعاملات الصباحية وعيار 21 يسجل 780 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

تراجعت أسعار الذهب فى التعاملات الصباحية اليوم، الجمعة، بقيمة جنيهين، ليسجل الذهب عيار 21 وهو العيار الرئيسى فى سوق الصاغة 780 جنيها للجرام، وذلك مع هبوط سعر أوقية الذهب إلى 1784 دولارا.

أسعار الذهب اليوم

عيار 18 يسجل 668 جنيها للجرام

عيار 21 يسجل 780 جنيها للجرام

عيار 24 يسجل 892 جنيها للجرام

الجنيه الذهب اليوم 6240 جنيها

أونصة الذهب 1784 دولارا.

هبوط أسعار الذهب اليوم بالتعاملات الصباحية جاء مع انخفاض سعر أوقية الذهب علي المستوي العالمي الي مستويات لا تزال قريبة من أعلي مستوي الأعلي منذ أكثر من شهرين، إذ تظل الأونصة مرتفعه فوق 1780 دولارا، ورغم الانخفاض الكفيف إلا أن الأسعار لا تزال متماسكة.

الذهب في المعاملات الفورية يسجل مكاسب بلغت 1.3% هذا الأسبوع دولار مدعوماً باستمرار التأثير السلبي مع تراجع عوائد السندات الأمريكية، وحتى إغلاق سوق التداول فى ساعة متأخرة من مساء الجمعة فإن الأسعار معرضة للتغير لأكثر من مرة.