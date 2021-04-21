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أسعار الذهب ترتفع 4 جنيهات بالتعاملات المسائية وعيار 21 يسجل 782 جنيهًا للجرام

الأربعاء، 21 أبريل 2021 11:50 م
أسعار الذهب ترتفع 4 جنيهات بالتعاملات المسائية وعيار 21 يسجل 782 جنيهًا للجرام ذهب - أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم الأربعاء بقيمة 4 جنيهات، ليسجل الذهب عيار 21 وهو العيار الرئيسي في سوق الصاغة 782 جنيها للجرام، وذلك مع ارتفاع سعر أوقية الذهب إلي 1792 دولار 
 
 

أسعار الذهب اليوم

عيار 18 يسجل 670 جنيها للجرام
عيار 21 يسجل 782 جنيها للجرام
عيار 24 يسجل 894 جنيها للجرام
الجنيه الذهب اليوم6256 جنيها
أونصة الذهب 1792 دولار.
 
ارتفاع أسعار الذهب اليوم بالتعاملات المسائية جاء مع ارتفاع سعر أوقية الذهب علي المستوي العالمي الي مستويات هي الأعلي منذ أكثر من شهرين.
 
الذهب في المعاملات الفورية يسجل مكاسب بلغت 1.3% إلي مستوي 1792 دولار مدعوماً باستمرار التأثير السلبي مع تراجع عوائد السندات الأمريكية.
 

سعر الذهب

الذهب

أسعار الذهب

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

الذهب عيار 21

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