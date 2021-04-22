اليوم السابع
Ads
الخميس، 22 أبريل 2021 02:54 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 22 أبريل 2021

الخميس، 22 أبريل 2021 01:46 م
أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 22 أبريل 2021 الذهب - ارشيفية
كتب - إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ننشر تفاصيل أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 22 أبريل 2021 والتى تسجل استقرارا ملحوظا قرب مستويات مرتفعة للغاية عند 782 جنيها للجرام من عيار 21 بعد ارتفاع أمس بقيمة 5 جنيهات طوال فترة التداول.


أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 يسجل 670 جنيها للجرام.

عيار 21 يسجل 782 جنيها للجرام.

عيار 24 يسجل 894 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب اليوم 6256 جنيها.

أونصة الذهب 1792 دولار.

 

وواصلت أسعار الذهب صعودها هذا الأسبوع محققة مكاسب 1.3 % لتسجل أونصة الذهب وقت كتابة التقرير 1792 دولار وسط تراجعات ملحوظة في عوائد الخزانة الأمريكية، وهذا ما يدعم الذهب للصعود وبقوة في التداولات.

سعر الذهب في مصر قابل للتغير خلال الساعات القليلة القادمة، حيث يتجه الذهب نحو مزيد من الصعود في التداولات العالمية وهو ما قد يجعل الذهب في مصر يتجه نحو مستويات جديدة من الارتفاع.


الذهب

اسعار الذهب

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم

اسعار الذهب اليوم

سعر الاونصة

الذهب عيار 21

توقعات الذهب

الذهب الآن

الذهب مباشر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة