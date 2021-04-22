كتب - إسلام سعيد

ننشر تفاصيل أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 22 أبريل 2021 والتى تسجل استقرارا ملحوظا قرب مستويات مرتفعة للغاية عند 782 جنيها للجرام من عيار 21 بعد ارتفاع أمس بقيمة 5 جنيهات طوال فترة التداول.



أسعار الذهب اليوم:



عيار 18 يسجل 670 جنيها للجرام.



عيار 21 يسجل 782 جنيها للجرام.



عيار 24 يسجل 894 جنيها للجرام.



الجنيه الذهب اليوم 6256 جنيها.



أونصة الذهب 1792 دولار.

وواصلت أسعار الذهب صعودها هذا الأسبوع محققة مكاسب 1.3 % لتسجل أونصة الذهب وقت كتابة التقرير 1792 دولار وسط تراجعات ملحوظة في عوائد الخزانة الأمريكية، وهذا ما يدعم الذهب للصعود وبقوة في التداولات.

سعر الذهب في مصر قابل للتغير خلال الساعات القليلة القادمة، حيث يتجه الذهب نحو مزيد من الصعود في التداولات العالمية وهو ما قد يجعل الذهب في مصر يتجه نحو مستويات جديدة من الارتفاع.