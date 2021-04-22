5 نصائح للحفاظ على صحة الجهاز الهضمى.. أطعمة مفيدة لوجبة الإفطار

كتبت مروة هريدى

هناك بعض الأطعمة البسيطة التى يمكن دمجها فى نظامنا الغذائى لضمان صحة الجهاز الهضمى ، وهناك أطعمة يفضل تناولها فى وجبة الإفطار صباحًا، وفقًا لما ذكره موقع "فود تى فى".

- فيما يلى.. 5 أطعمة يفضل تناولها خلال وجبة الإفطار لهضم جيد:

1- البابايا

غذاء مثالى لبدء يومك به من أجل أمعاء صحية، حيث يمكن أن يساعد بدء صباحك بالبابايا فى تعزيز وظيفة الجهاز الهضمى على مدار اليوم.

2- الخيار

الخيار يحتوى على إنزيم يسمى Erepsin الذى يساعد فى الهضم السليم، حيث تتعدد الآثار لهذا الطعام البسيط مثل توفير الراحة من حموضة المعدة والتهاب المعدة والقرحة الهضمية.

3- التفاح

التفاح غنى بفيتامين أ وسى ويحتوى أيضًا على عدد من المعادن والبوتاسيوم تساعد فى معالجة مشكلة الإمساك ويحافظ أيضًا على صحة الجهاز الهضمى بفضل كونه غنيًا بالألياف.

4- الموز

فوائد الموز للهضم معروفة وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف وهو أمر مهم أيضًا لحركة الأمعاء الجيدة، حيث أن تناول موزة واحدة هى إضافة مرضية ومشبعة لوجبة الإفطار الخاصة بك.

5- العسل والليمون

من المعروف أن العسل والليمون مع الماء الدافئ يحسنان الهضم والمناعة، يمكن أن يساعد تناوله فى الصباح الباكر على معدة فارغة فى تعزيز عملية التمثيل الغذائى لديك ومساعدتك فى رحلتك نحو فقدان الوزن.