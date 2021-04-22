فوائد التفاح لصحتك عديدة ومنها الوقاية من الأمراض

كتبت فاطمة خليل

فوائد التفاح لصحتك لا حصر لها، حيث يعتبر التفاح مصدرًا جيدًا للألياف وفيتامين سي وغيره من الفيتامينات والمعادن الأساسية، كما أنه يحتوي على مادة البوليفينول وهي أحد مضادات الأكسدة التي قد يكون لها فوائد صحية عديدة في الوقاية من الأمراض، في هذا التقرير نتعرف على فوائد التفاح، وفقاً لموقع " thebeet".



فوائد التفاح

فوائد التفاح



فوائد التفاح تشمل ما يلي:



يساعد التفاح في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

يحتوي التفاح على مواد كيميائية نباتية وهي مواد مغذية قوية مضادة للأكسدة، وقد ثبت أنها تقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية.

التفاح يساعد في زيادة بكتيريا الأمعاء المفيدة ويحسن الهضم

من الفوائد الإيجابية التي ينتجها التفاح لأمعائك، أن قشر التفاح يحتوي على البكتين، وهي مادة لتعزيز نمو البكتيريا المفيدة المتعايشة في الأمعاء والمضادة للالتهابات في القولون.

يحارب الالتهابات

إذا كنت ترغب في تناول الطعام لتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض ومنع العدوى، فإن تناول الأطعمة المضادة للالتهابات يعد أداة رائعة، ويحتوي التفاح على نسبة عالية من فيتامين سي، وهو أمر مهم لجهاز المناعة لتقليل الالتهاب، كما أن فيتامين سي هو أيضًا مفتاح للعديد من وظائف الجسم الأخرى.

قد يساعدك التفاح على خفض نسبة الكوليسترول في الدم

قد يساعد التفاح في تقليل الكوليسترول الضار، كشفت دراسة أجريت عام 2019 في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن الأشخاص الذين تناولوا تفاحتين يوميًا تمكنوا من تقليل نسبة الكوليسترول الضار، لذا يمكن اعتبار التفاح غذاءً فعالاً لصحة القلب، حيث إن خفض نسبة الكوليسترول الضار LDL مهم في مكافحة أمراض القلب.

تعود الفوائد على الأرجح إلى الألياف الموجودة في التفاح وربما أيضًا بسبب مادة البوليفينول ، وهي مركبات نباتية وهذه الفائدة ناتجة عن تناول الفاكهة كاملة ، وليس من شرب عصير التفاح.

التفاح لإنقاص الوزن

دمج التفاح المليء بالألياف في نظامك الغذائي يعد خطوة ذكية لإنقاص الوزن، توضح الدراسات أن التفاح يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن، نظرًا لما تحتويه من مادة البوليفينول التي تعزز التأثيرات المضادة للسمنة عن طريق التخلص من الجذور الحرة وتنظيم التعبير الجيني.

التفاح غني بمعدن البوتاسيوم أيضًا - البوتاسيوم ضروري لصحة القلب والأوعية الدموية، كما أن التفاح مليء بالعناصر الغذائية المضادة للأكسدة، مثل كيرسيتين ، كاتشين، فلوريدزين، حمض الكلوروجينيك.



فوائد التفاح

طعام جيد لمرض السكري

يعتبر التفاح النيء مصدرًا ممتازًا للألياف والأنزيمات القابلة للذوبان غير المنقطعة، والتي تنمو عليها بكتيريا الأمعاء بروبيوتيك.

البروبيوتيك لها دور في هضم الطعام ، وإبطاء ارتفاع السكر في الدم بعد الوجبة، كما أن البروبيوتيك يساعد أيضًا في بناء جهاز مناعي قوي.

التفاح يحتوي على "مغذيات عديدة فيتامين سي والبوتاسيوم، فيتامين سي مهم في التئام الجروح والبوتاسيوم يساعد في إدارة ضغط الدم.