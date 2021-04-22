محافظ الشرقية: تخصيص 2.250 مليون جنيه لسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال كوبرى العباسة

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية صباح اليوم لمركز ومدينة أبو حماد يرافقه الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة أبو حماد لمتابعة تنفيذ الأعمال الجارية بكوبري العباسة بعد أن تم الإنتهاء من عمل الفواصل المعدنية والوقوف على المعوقات التي تحول دون الإنتهاء منه طبقاً للتوقيت المحدد وذلك لتسهيل حركة السيارات المارة عليه وتوفيراً للوقت والجهد.

وقال المحافظ لن أسمح بأي تأخر أو تباطؤ في تنفيذ الأعمال ليشعر المواطن بحجم ما تقدمه الدولة من إنجاز في كافة القطاعات الخدمية ، مشدداً على رئيس المركز بالمتابعة المستمرة لأعمال إصلاح ورصف ورفع كفاءة الكوبري والتأكد من إلتزام الشركة المنفذة بالمواصفات الهندسية والجودة في العمل والدقة في التنفيذ.

أوضح محافظ الشرقية ، أن المحافظة تولي إهتماما كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة وصيانة الكباري ، وذلك في إطار تنفيذ خطة تطوير وتجميل المحافظة والإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تفقد أعمال إنشاء كوبرى مشاة على ترعه الوادي الشرقي ك 3.350 والمُقام أمام مجمع المواقف الجديد وبتكلفة مبدئية 650 ألف جنيه.

اَطْلَعَ الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة أبو حماد محافظ الشرقية على مراحل تنفيذ إنشاء كوبري المشاة الجديد ، مشيراً الي أنه تم البدء في تنفيذ أعمال إنشاء كوبرى المشاة مطلع الإسبوع الجاري بطول 23.5 كيلو متر من البرين الشرقي والغربي وبعرض 2.5 متر وبتكلفة مبدئية 650 ألف جنيه ، شاملة تنفيذ أعمال تجميل وممشي ممتد موازي للكوبري وذلك بهدف ربط البرين الشرقي والغربي ، وتيسيراً على المواطنين للوصول إلي مجمع المواقف الجديد وقال أنه من المقرر الإنتهاء من تنفيذ الأعمال بالكوبرى ودخوله الخدمة في نهاية يونيو القادم.

شدد المحافظ على رئيس المدينة بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ أعمال انشاء الكوبري وإلزامها بالجدول الزمني المحدد لدخولة الخدمة الفعلية لكونه يمثل معبراً مرورياً أمناً يستخدمه أبناء المدينة في الوصول الي مجمع مواقف السيارات الجديد وذلك في إطار خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.

وجه محافظ الشرقية رئيس مركز ومدينة أبو حماد بسرعة الإنتهاء من أعمال التطوير الجارية بالموقف وتركيب التندات اللازمة لحماية المواطنين من أشعة الشمس وتوفير أماكن انتظار مناسبه لهم وكذلك الانتهاء من تركيب بوابات دخول وخروج لتنظيم حركة السيارات داخل مجمع المواقف.

كما شهدت جولة محافظ الشرقية بمركز ومدينة أبو حماد تفقد عدد من الشوارع بالمدينة وذلك لمتابعة أعمال النوبتجية الصباحية لرفع القمامة والمخلفات من الشوارع وعدم السماح بتراكمها لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، وكذلك رفع الإشغالات والباعة الجائلين واللافتات غير المرخصة من الشوارع الرئيسية ، مشدداً على رئيس المدينة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.