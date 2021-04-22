اليوم السابع
Ads
الخميس، 22 أبريل 2021 01:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس جهاز حدائق أكتوبر: الانتهاء من مشروع "104 عمارة" بنهاية شهر رمضان

الخميس، 22 أبريل 2021 01:33 ص
رئيس جهاز حدائق أكتوبر: الانتهاء من مشروع "104 عمارة" بنهاية شهر رمضان المهندس محمد مصطفى رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر
كتب أحمد عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف المهندس محمد مصطفى رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، إنه سيجرى الانتهاء من مشروع "104 عمارة" بنهاية شهر رمضان.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية لما جبريل، أن مشروع "104 عمارة"، عبارة عن عمارات ذات طابع حديث يجرى تسليمها كاملة التشطيب للمواطنين، وهو بديل لسكن العشوائيات، وهو جزء من دور هيئة المجتمعات العمرانية لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى.

وأشار رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، إلى أنه يجرى الانتهاء من العمارات، وحاليا في مرحلة التشطيبات النهائية، بالإضافة إلى "اللاندسكيب"، ونهو أعمال الطرق، مشددًا على تكثيف العمل في رمضان.

مشروع 104 عماره

العشوائيات

حياه كريمه

اخبار

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس جهاز حدائق أكتوبر يكشف موعد إطلاق أول "أبليكيشين" يربط المدينة بالسكان.. بدء التجارب عقب عيد الفطر.. ويؤكد: سنكون أول مدينة تطلق تطبيق إلكترونى يتيح إنهاء كافة المعاملات وتقديم الشكاوى.. فيديو

الأربعاء، 21 أبريل 2021 02:30 م

نائب وزير الإسكان يشدد على سرعة الانتهاء من مشروعات حدائق أكتوبر خلال رمضان

الأربعاء، 21 أبريل 2021 10:19 ص

جهاز حدائق أكتوبر ينتهي من زراعة 12300 شجرة مثمرة داخل المدينة

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 04:00 ص

نائب رئيس جهاز حدائق أكتوبر يكشف تفاصيل خطة تسليم وحدات سكن مصر والإسكان الاجتماعى بالمدينة.. بدء تنفيذ أول 20 ألف وحدة بمشروع الرئيس سكن لكل المصريين الأسبوع المقبل.. والمدينة تشمل أكثر من 70 ألف وحدة

الإثنين، 19 أبريل 2021 05:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة