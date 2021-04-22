رئيس جهاز حدائق أكتوبر: الانتهاء من مشروع "104 عمارة" بنهاية شهر رمضان

كتب أحمد عبد الرحمن

كشف المهندس محمد مصطفى رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، إنه سيجرى الانتهاء من مشروع "104 عمارة" بنهاية شهر رمضان.



وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية لما جبريل، أن مشروع "104 عمارة"، عبارة عن عمارات ذات طابع حديث يجرى تسليمها كاملة التشطيب للمواطنين، وهو بديل لسكن العشوائيات، وهو جزء من دور هيئة المجتمعات العمرانية لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى.



وأشار رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، إلى أنه يجرى الانتهاء من العمارات، وحاليا في مرحلة التشطيبات النهائية، بالإضافة إلى "اللاندسكيب"، ونهو أعمال الطرق، مشددًا على تكثيف العمل في رمضان.