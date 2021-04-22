اليوم السابع
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الخميس، 22 أبريل 2021 10:08 ص
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انخفاض أسعار الدواجن اليوم.. والكيلو يتراوح بين 35-40 جنيها

الخميس، 22 أبريل 2021 10:00 ص
انخفاض أسعار الدواجن اليوم.. والكيلو يتراوح بين 35-40 جنيها دواجن
كتب أحمد حمادة

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انخفضت أسعار الدواجن اليوم الخميس 22-4-2021  في السوق المحلى مع الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك. 
 
وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء حيث تراوحت بين25 - 30 جنيها للكيلو مقابل 27-31 جنيها للكيلو، واستقرت أسعار الدواجن البلدى للمستهلك عند 33 جنيها للكيلو، استقر سعر الدواجن المجمدة بين 30-37 جنيها الكيلو.
 
وبالنسبة لأسعار البيض فتراوحت أسعار البيض "الأبيض" في المزرعة 28 جنيها للكرتونة بينما سجل سعر المستهلك 33-35  جنيها، فيما سجلت كرتونة البيض البلدى 34 جنيها في المزرعة ويترواح السعر للمستهلك ببين 36-40 جنيها للكرتونة. 
 
 
 

اسعار

بورصة الدواجن

اسعار البيض

سعر كرتونة البيض

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