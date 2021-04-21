أسعار الدواجن اليوم.. الكيلو يتراوح بين 27-31 جنيها

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 21-4-2021 استقرارا، حيث تراوحت الدواجن البيضاء بين 27-31 جنيها للكيلو بحسب المنطقة، وسجلت أسعار الدواجن البلدى للمستهلك بين 33-35 جنيها للكيلو، استقر سعر الدواجن المجمدة بين 30-37 جنيها الكيلو.

كما استقرت أسعار البيض "الأبيض" في المزرعة عند 28 جنيها للكرتونة، بينما سجل سعر المستهلك 33-35 جنيها، فيما سجلت كرتونة البيض البلدى 34 جنيها في المزرعة ويترواح السعر للمستهلك بين 36-38 جنيها.