اليوم السابع
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الخميس، 22 أبريل 2021 02:55 م
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حتى انتهاء موسم الإقرارات الضريبية للأشخاص الاعتباريين..

الضرائب: استمرار العمل بـ 3 مراكز بقطاع الأموال يومي الجمعة والسبت

الخميس، 22 أبريل 2021 02:03 م
الضرائب: استمرار العمل بـ 3 مراكز بقطاع الأموال يومي الجمعة والسبت رضا عبد القادر ،رئيس مصلحه الضرائب
كتب: أحمد يعقوب

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أعلن رضا عبد القادر، رئيس مصلحه الضرائب المصرية أنه حرصا من المصلحة على التيسير علي الممولين من الأشخاص الاعتباريين وخاصة مع قرب انتهاء مهلة تقديم الإقرارات الضريبية الكترونيا لهم في 30 أبريل الجاري فقد تقرر استمرار العمل بكل من مركز كبار الممولين، ومركز متوسطى الممولين، ومركز كبار المهن الحرة، وبقطاع الأموال (مأمورية الشركات المساهمة بالقاهرة، ومأمورية الشركات المساهمة بالأسكندرية، ومأمورية استثمار القاهرة، ومأمورية استثمار الأسكندرية، ومأمورية إستثمار الأقصر).
 
وذلك على مدار اليوم صباحًا خلال مواعيد العمل الرسمية، ومساء بعد الإفطار، وكذلك استمرار العمل خلال يومي الجمعة والسبت حتى انتهاء موسم الإقرارات الضريبية للأشخاص الاعتباريين، حيث تفتح هذه المراكز والمأموريات أبوابها لتقديم الدعم الفني لكافة الممولين من الأشخاص الإعتباريين ممن يرغبون في تلقى المساعدة  لتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا.

رضا عبد القادر

رئيس مصلحه الضرائب

مصلحه الضرائب

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